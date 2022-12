Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche in parkende Fahrzeuge

Neuss / Kaarst (ots)

Von Donnerstag (01.12.) auf Freitag (02.12.) kam es in Neuss zu Einbrüchen in mehrere Fahrzeuge. An der Straße Weißenberger Weg in Neuss wurde nach ersten Erkenntnissen zwischen 16:10 Uhr und 07:15 Uhr ein Pkw-Schloss aufgebrochen und Werkzeug aus dem Innenraum entwendet. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 07:45 Uhr wurde ebenfalls an dieser Straße ein Pkw-Schloss aufgebrochen und Werkzeug entwendet.

Am Weißdornweg in Neuss wurden auf noch unbekannterweise diverse Wertgegenstände aus einem Fahrzeug entwendet. Die Tatzeit kann nach ersten Ermittlungen auf 16:30 Uhr bis 09:30 Uhr eingegrenzt werden.

In Kaarst wurden von Donnerstag, circa 05:00 Uhr, auf Freitag, circa 05:00 Uhr, mehrere Lkws aufgebrochen. Diese standen auf einem Parkplatz an der Straße "Am Broicherfeld". Die Unbekannten entwendeten aus mehreren Fahrzeugen technische Gegenstände.

Am Freitag (02.12.) entwendeten an der Breslauer Straße in Neuss mutmaßliche Tatverdächtige aus einem unverschlossenen Fahrzeug persönliche Wertgegenstände sowie einen Laptop und ein Mobiltelefon.

Am Samstag (03.12.) wurde ein Fenster eines Fahrzeuges auf einem Parkplatz an der Schanzenstraße in Neuss beschädigt. Zwischen circa 14:00 Uhr und 14:45 Uhr entwendeten Unbekannte einen Rucksack sowie diverse Schlüssel. Auf der Buschstraße in Neuss wurde, zwischen 18:45 Uhr und 19:15 Uhr, ein Fahrzeug durchwühlt und ein Koffer entwendet.

An der Josefstraße in Neuss wurde von Freitag, circa 20:00 Uhr, auf Samstag, circa 12:00 Uhr, ein Pkw durchwühlt. Dazu haben unbekannte Tatverdächtige eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell