Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hergenroth (ots)

Hergenroth. Nach einer Feier in einer Grillhütte wollte ein 27 jähriger alkoholisierter Gast aus der Verbandsgemeinde Rennerod nach Hause fahren. Die Fahrt mit seinem PKW endete zunächst, nachdem er nach nur 125 Metern in einen Graben fuhr. Da sich das Fahrzeug nicht befreien ließ, eilte ein Helfer herbei, der den PKW mit seinem Traktor aus dem Graben zog. Die herbeigerufene Polizei stellte bei beiden Fahrern Alkoholgeruch fest. Der PKW Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bevor die Polizei an der Einsatzörtlichkeit erschien, wurde der PKW Fahrer durch besonnene Gäste der Feier an der Weiterfahrt gehindert.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell