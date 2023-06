Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen LKW und PKW, eine Person leicht verletzt

Bad Marienberg (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, befuhr der 57-jährige Fahrzeugführer eines LKW`s die Straße "Neuer Weg", Bad Marienberg, in Richtung Stadtmitte. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin eines PKW´s wollte von der Triftstraße nach recht in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des LKW-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. die PKW-Fahrerin, sowie die ebenfalls im PKW befindliche 32-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf Rund 10.000 Euro.

