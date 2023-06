POL-PDMT: Verkerhsunfall, eine Fahrradfahrerin leicht verletzt

Luckenbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in Luckenbach, Wiesenweg, zum Brand einer Hecke. Dort war beim Unkraut vernichten mittels Gasbrenner die Hecke in Brand geraten. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wintergarten konnte verhindert werden. Im Einsatz war neben der Polizei Hachenburg auch die Freiwillige Feuerwehr. Rückfragen bitte an: PI Hachenburg 02662 95580 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

