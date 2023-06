Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Motorradunfall auf der L325, Gem. Weinähr

Gem. Weinähr, L325 (ots)

Am Samstag, dem 03.06.2023 gegen 13.35 Uhr kam es auf der L325 zu einem schweren Motorradunfall. Der beteiligte Motorradfahrer aus Hessen befuhr die L325 aus Richtung Obernhof kommend in Fahrtrichtung Weinähr, als er auf gerader Strecke aus noch ungeklärter Ursache auf der L325 zu Fall kam. Hierbei wurde er schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus nach Koblenz eingeliefert werden. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell