Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Florstadt: Polizist durch Kopfstöße verletzt

Friedberg (ots)

Nachdem ein Wetterauer Krankenhauses am Donnerstagabend (11.05.) der Polizei meldet, dass man einen offenbar suizidgefährdeten Patienten vermisste, konnten Schutzleute den 48-jährigen Mann in der Nacht auf Freitag an seiner Wohnanschrift in Florstadt antreffen. Da dieser die Beamten jedoch nicht begleiten mochte und dabei war, zurück in seine Wohnung zu treten, hielten diese ihn an den Armen fest, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Unvermittelt versetzte der Mann einem Beamten mehrere Kopfstöße. Dieser konnte den Angriff mittels einfacher körperlicher Gewalt abwenden, woraufhin die Polizisten ihn zu Boden brachten und Handfesseln anlegten.

Nachdem die im Rahmen der Widerstandhandlungen erlittenen Blessuren des 48-Jährigen in einem Krankenhaus behandelt worden waren, wurde dieser in einem psychiatrischen Krankenhaus stationär aufgenommen.

Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst in der Nacht nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell