POL-WE: Beim Einsteigen Tür angeschlagen + Von Rollerfahrer geschnitten + Ausweichmanöver misslingt + Wohnungstür aufgebrochen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 10.05.2023

Butzbach: Beim Einsteigen Tür angeschlagen

Am Donnerstagabend letzter Woche (04.05.) parkte die Fahrerin eines schwarzen BMW X2 kurz vor 18 Uhr auf dem Kunden der Sparkasse in der Butzbacher Bismarckstraße, um Geld abzuheben. Als sie wenige Minuten später auf dem Weg zurück zu ihrem Wagen war beobachtete sie, wie eine männliche Person auf den Beifahrersitz eines neben ihr parkenden, dunkelgrauen PKW einstieg. Dabei berührte die Beifahrertür den Angaben zufolge die Fahrertür des BMW. Erst später bemerkte sie, dass dessen Lack an besagter Stelle beschädigt worden war.

Weder das Kennzeichen des dunkelgrauen PKW, noch die Personalien der beiden Insassen sind aktuell bekannt. Bei dem Beifahrer soll es sich um einen älteren Mann mit Gehstock und Armbinde handeln, der offenbar an einer Sehbehinderung leidet. Das Auto soll von einer nicht näher beschriebenen weiblichen Person gefahren worden sein.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet um Hinweise auf das mutmaßlich Schaden verursachende Auto sowie dessen Insassen unter Tel. 06033/70430.

Nidda: Von Rollerfahrer geschnitten

Auf der Behelfsbrücke über die Nidda in der Straße "Unter der Stadt" kam es am Freitagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro entstand. Gegen 10.55 Uhr befuhr die Fahrerin eines schwarzen Ford C-Max die genannte Brücke aus Richtung Johanniterstraße kommend, als aus Richtung "Am Langen Steg" ein Motorroller auf die Brücke einbog und den PKW dabei schnitt. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Autofahrerin nach rechts aus und stieß dabei gegen die dortige Leitplanke. Davon offenbar unbeeindruckt brauste der Motorroller davon. Bei dem Zweiradfahrer soll es sich um einen korpulenten, älteren Mann handeln. Der Roller soll "hell" gewesen sein. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Florstadt: Ausweichmanöver misslingt

Offenbar, da sie den sich vor der dortigen Ampel zurückstauenden Verkehr zu spät wahrnahm, wich die 61-jährige Fahrzeugführerin eines roten Kleinwagens am Dienstagnachmittag am Florstädter Kreuz aus, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Stehen. Dabei wurde die aus dem Wetteraukreis stammende Frau verletzt, sodass Rettungskräfte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachten. Gegen 17 Uhr war die Autofahrerin aus Florstadt kommend auf der B275 unterwegs in Richtung Friedberg gewesen, als es in Höhe der Kreuzung zur L3178 dann zum Unfall gekommen war.

Büdingen: Wohnungstür aufgebrochen

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.45 Uhr brachen Unbekannte am Dienstagabend eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Düdelsheimer Straße auf. Die Kriminellen entwendeten aus den Räumen eine schwarze Umhängetasche, in der sich offenbar mehrere Tausend Euro befanden. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 30er Hausnummern aufgefallen? Wer kann anderweitig Angaben zur beschriebenen Tat machen?

