Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Schwerer Verkehrsunfall auf L3134

25-Jähriger prallt gegen Baum

Friedberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (09.05.23) kam der Fahrer eines schwarzen BMW auf der Landstraße zwischen Bad Nauheim und Ockstadt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der aus dem Wetteraukreis stammende 25-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Feuerwehrleute konnten den jungen Mann schließlich befreien, woraufhin Rettungskräfte ihn mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Warum es gegen 1.20 Uhr zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen war steht bislang nicht fest. Diesbezüglich ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen noch in der Nacht die Hinzuziehung eines Gutachters an. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell