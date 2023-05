Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reichelsheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3187

22-Jährige aus Auto geschleudert

Friedberg (ots)

+++

Am Montagabend kam es auf der Landstraße zwischen Blofeld und Dauernheim zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine aus dem Kreis Gießen stammende, 22-jährige Fahrzeugführerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten die junge Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Gegen 18.10 Uhr war die 22-Jährige am Steuer ihres grauen Kleinwagens auf der L3187 in Richtung Blofeld unterwegs, als sie, kurz vor dem Orteingang, aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Kleinwagen geriet in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde die Fahrzeugführerin aus dem Wagen geschleudert.

Die zuständige Staatsanwaltschaft beauftragte noch am Abend einen Gutachter mit der Unfallursachenermittlung und ließ das erheblich beschädigte Fahrzeug sicherstellen. Die Fahrbahn war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt und konnte gegen 21.30 Uhr schließlich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten mehrere Verkehrsteilnehmer kurz nach dem Unfall an der Landstraße angehalten, deren Personalien den Ermittlern zum Teil aktuell noch nicht bekannt sind. Der Polizei namentlich bislang noch nicht bekannte Zeugen des Unfallgeschehens werden daher dringend gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell