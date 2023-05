Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Im Q5 überschlagen + Trickbetrüger ergaunert Bargeld + Kupferkabel gestohlen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 08.05.2023

Karben: Im Q5 überschlagen

Ein verletzter Autofahrer sowie rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der B3 bei Karben. Kurz nach 13 Uhr war der aus Karben stammende, 22-jährige Fahrzeugführer aus Richtung Friedberg kommend unterwegs in Richtung Bad Vilbel. Offenbar aus Unachtsamkeit verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen silbernen Audi, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Rettungskräfte brachten den wohl nicht schwerer Verletzten in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme sowie folgenden Aufräumarbeiten zwischen Nieder-Wöllstadt und Kloppenheim kurzzeitig voll gesperrt werden.

Nidda: Trickbetrüger ergaunert Bargeld

Während des Geldabhebens um fast 2.000 Euro betrogen wurde am Sonntagnachmittag eine 66-jähriger Gederner. Gegen 12.45 Uhr hatte der Geschädigte in der Bankfiliale in der Neuen Straße in Nidda wenige Hundert Euro an einem dortigen Geldautomaten abgehoben. Daraufhin sprach ihn ein Unbekannter, der sich ebenfalls im Raum aufhielt, an. Dieser behauptete, der Geschädigte habe 20 Euro im Automaten vergessen. Daher müsse er nun seine Bankkarte nochmals einschieben und eine bestimmte Tastenreihenfolge drücken. Der 66-Jährige tat, wozu ihm geraten wurde. Das Gerät gab nun die Karte offenbar aber nicht mehr frei. Daraufhin verließ er die Filiale, um wenige Minuten später, zusammen mit seiner Ehefrau mittels weiterer Bankkarte Kontoauszüge zu holen. Dabei bemerkten sie, dass jemand kurz zuvor 1800 Euro abgehoben hatte. Der Unbekannte hatte sich zwischenzeitlich bereits aus dem Staub gemacht. Bei diesen soll es sich den Angaben zufolge um einen etwa 185 cm großen und schlanken Mann mit dunklen, zurückgekämmten, mittellangen Haaren und dunklem Teint handeln. Dieser war bekleidet mit einem hellblauen Hemd, schwarzer Stoffhose und weißer FFP2-Maske. Der Tatverdächtige sprach deutsch mit Akzent. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trickbetruges und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wer hatte die Tat beobachten können? Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen?

Friedberg: Kupferkabel gestohlen

Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Montagvormittag (11 Uhr) stahlen Diebe von einer Baustelle in der Fauerbacher Straße 45 Meter Kupferkabel. Um an das begehrte Buntmetall zu kommen hatten die Kriminellen auf dem Gelände eine Leitung gekappt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

