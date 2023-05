Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend

Rollerfahrer tödlich verletzt

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend / Rollerfahrer tödlich verletzt

Nach der Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem PWK am Donnerstagabend (04.05.23) in Bad Nauheim ist der aus dem Wetteraukreis stammende, 39-jährige Fahrer des Motorrollers in der Nacht in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Gegen 21 Uhr war die 72 Jahre alte Fahrerin eines weißen Kleinwagens am Donnerstagabend auf der Frankfurter Landstraße in Richtung Friedberg unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte die aus dem Wetteraukreis stammende Frau dann nach links in die Salinenstraße abbiegen. Dabei kam es offenbar zum Zusammenstoß mit dem die Frankfurter Landstraße in entgegengesetzter Richtung befahrenden Rollerfahrer.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Unfallgutachters, die Sicherstellung beider Fahrzeuge sowie des Leichnams an. Die Polizei in Friedberg bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

