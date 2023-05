Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A45 bei Ranstadt: Kontrolle verloren

Friedberg (ots)

+++ Zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt verlor am Mittwochmorgen (03.05.) gegen 09:05 Uhr der Fahrer eines grauen Mitsubishi aus bislang noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in der angrenzenden Feldgemarkung zum Liegen. Der aus dem Wetteraukreis stammende Fahrzeugführer wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass ihn Rettungskräfte mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Der erheblich beschädigte PKW musste aufwendig abgeschleppt werden. Auch der dort installierte Wildschutzzaun wurde erheblich beschädigt. Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06033/70430 mit der Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell