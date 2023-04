Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auto durchwühlt + Fahrgeschäft geplündert

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 27.04.2023

Büdingen: Auto durchwühlt

Lediglich 30 Minuten hatte die Geschädigte ihren VW Golf am Donnerstagnachmittag (27.04.) auf dem Parkplatz des Modegeschäftes in der Bahnhofstraße abgestellt. Für einen Kriminellen Zeit genug, eine Seitenscheibe des weißen PKW einzuschlagen und den Innenraum nach Wertsachen zu durchsuchen. Als die Fahrzeughalterin gegen 17.30 zurück zu ihrem Wagen kam, bemerkte sie den hinterlassenen Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Aus dem Innenraum entwendet worden war offenbar nichts. Vermutlich hatte eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Jacke einen Dieb vermuten lassen, unter dieser seinen möglicherweise Gegenstände von Wert verstaut worden. Die Büdinger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Das Phänomen ist indes keineswegs neu. Denn Gelegenheit macht bekanntlich Diebe und das Auto ist kein Safe! Immer wieder kommt es zu - teils mit einfachen Mitteln vermeidbaren - Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Sei es der arglos auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Geldbeutel, die im Fußraum abgestellte Handtasche oder das im Ablagefach ladende Smartphone. All diese Wertgegenstände eint: Sie sind im Fahrzeug nicht sicher! Völlig unerheblich, ob nur für einen schnellen Zwischenstopp beim Bäcker oder wenn das Auto dank Mitfahrgelegenheit auf einem Pendlerparkplatz stehengelassen wird. Selbst das - in der Regel halbherzige - Verstecken seiner Habseligkeiten ändert an diesem Umstand nur wenig. Langfinger suchen oftmals gezielt nach sich ihnen bietenden Gelegenheit, ohne großen Aufwand Beute zu machen. Wurde das Objekt der Begierde erst einmal lokalisiert, ist die Fahrzeugscheibe in Windeseile eingeschlagen. Einem schnellen Griff in den Innenraum steht nun nichts mehr im Wege. Ein zusätzlicher Blick ins Handschuhfach und der Griff hinter die Sonnenblende sind in wenigen Sekunden erledigt. In aller Regel ist der Straftäter bereits über alle Berge, bevor seine Tat überhaupt bemerkt wird. Der folgende Ärger ist meist groß und zeitintensiv. Frühzeitiges Sperren von EC- und Kreditkarten. Anzeigenerstattung bei der Polizei. Wenn vorhanden: Schadenmeldung an die Kaskoversicherung. Behördengänge zur Neubeantragung von Dokumenten... Simple, aber in der Regel wirkungsvolle Lösung: Nehmen Sie Ihre Wertsachen einfach mit, das Auto ist kein Safe!

Bad Nauheim: Fahrgeschäft geplündert

Diebe machten sich in der Nacht auf Mittwoch im Nördlichen Park an einem Fahrgeschäft für Kinder zu schaffen. Zwischen Dienstagabend, 21.20 Uhr und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr hatten die Kriminellen das Geldfach des Münzautomaten in Form eines Helikopters aufgebrochen und dann die Geldstücke in noch unbekannter Höhe gestohlen. Durch das gewaltsame Öffnen waren an dem Gerät, der im Bereich des Teichhauses aufgestellt war, waren Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro entstanden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Karben: Nach Vielzahl von Kellereinbrüchen - Polizei bittet um Hinweise

In Karben kam es in den vergangenen Tagen zu einer Vielzahl von Einbrüchen sowie deren Versuche. Im ganz überwiegenden Teil der aktuell etwa 30 registrierten Taten hatten es die Kriminellen auf in Mehrfamilienhäusern gelegene Abstellräume und Kellerverschläge sowie mehrere Gartenhütten abgesehen.

Entsprechende Tatorte befinden sich in im Hessenring, der Franz-Krug-Straße, der Luisenthaler Straße, Am Park, in der Robert-Bosch-Straße, Auf der Warte, im August-Buß-Weg, im Talblick, der Bahnhofstraße, Erich-Kästner-Straße, der Elisabethstraße sowie an der Alten Gärtnerei. Im Fokus der Kriminellen standen dabei wohl unter anderem hochwertige Fahrräder und E-Bikes. Ein in der Nacht zu Donnerstag im August-Buß-Weg abhandengekommenes, schwarz-lilafarbenes E-Bike von Cube hatte man nach der Tat bereits in der Offenbacher Konrad-Adenauer-Straße wieder auffinden können.

In diesem Zusammenhang bittet die Bad Vilbeler Polizei Anwohnerinnen und Anwohner, die seit dem Wochenbeginn verdächtige Beobachtungen hatten machen können, sich unter Tel. 06101/5460-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Selbiges gilt für etwaige weitere Geschädigte.

