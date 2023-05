Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher haben es auf Tabakwaren abgesehen + Laptop aus Diakonie-Gebäude entwendet + In Scheune gewütet + Autoscheibe zertrümmert + Sattelzug kippt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 03.05.2023

Altenstadt: Einbrecher haben es auf Tabakwaren abgesehen

In der Nacht zu Mittwoch (03.05.) brachen Kriminelle in den Getränkemarkt in der Straße "Bei der Nachtweide" im Ortsteil Oberau ein und entwendeten größere Mengen Zigaretten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei offenbar männliche Täter gegen 2.45 Uhr mit einem dunklen PKW auf das Gelände gefahren, wo sie mit brachialer Gewalt eine Hintertür öffneten. Im Verkaufsraum griffen sie sich diverse Packungen Zigaretten und flüchteten anschließend. Bei dem Fahrzeug soll es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit um einen BMW der 1er oder 3er-Reihe gehandelt haben. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren seit dem späten Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des späteren Tatortes aufgefallen? Hatten Zeugen die Tat möglicherweise beobachten können? Wem ist nach der Tat ein dunkler BMW, vermutlich mit hoher Geschwindigkeit, begegnet?

Friedberg: Laptop aus Diakonie-Gebäude entwendet

Im Laufe des verlängerten Wochenendes hebelten Einbrecher mehrere Fenster am Gebäude der Diakonie-Werkstatt in der Straßheimer Straße auf und durchsuchten anschließend deren Räumlichkeiten. Aus dem Empfangsbereich entwendeten die Straftäter einen Laptop. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Mögliche Zeugen denen zwischen Freitagnachmittag (28.04.) und Dienstagmorgen (02.05.) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Nidda: In Scheune gewütet

Unbekannte gelangten zwischen Montagabend (19.30 Uhr) und dem frühen Dienstagmorgen (6.30 Uhr) in die unverschlossene Scheune eines Anwesens nahe der Ortseinfahrt von Geiß-Nidda (Nähe "Zum Sportfeld"). Dort rissen sie einen Feuerlöscher von der Wand und brachen eine Tür zur Sattelkammer auf. Entwendet wurde offenbar nichts. Den hinterlassenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Bad Nauheim: Autoscheibe zertrümmert

Im Laufe des Dienstagvormittags schlugen Diebe eine Seitenscheibe eines auf dem Mitarbeiterparkplatz des Kaufland-Marktes abgestellten, grauen Seat Ibiza ein und entwendeten aus dessen Innenraum eine schwarz-weiß gestreifte Geldbörse mit etwa 20 Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Altenstadt: Sattelzug kippt

Nachdem ein 47-jähriger LKW-Fahrer am Dienstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Altenstadt und Stammheim von der Fahrbahn abkam und sein Sattelzug umstürzte ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Gegen 16 Uhr war der aus Bad Nauheim stammende Kraftfahrer auf der L3189 unterwegs gewesen in Richtung Stammheim. Nach bisherigen Erkenntnissen war ihm dort auf gerader Strecke dann ein PKW entgegengekommen, der auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Um eine Kollision zu verhindern habe der 47-Jährige ausweichen müssen und war dadurch auf die Seitenbankette geraten, woraufhin der Zug dann kippte. Der LKW-Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen, sodass die weitere Behandlung in einem Krankenhaus nicht erforderlich wurde.

Da der gekippte Auflieger mit Schotter beladen war und an der Unfallstelle zudem Hydrauliköl sowie Dieselkraftstoff ausgetreten waren, gestalteten sich die notwendigen Aufräumarbeiten als umfangreich. Erst gegen 22 Uhr konnte die Sperrung der an der Unfallstelle zweitweise voll gesperrten Landstraße letztlich aufgehoben werden.

Mögliche Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

