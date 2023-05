POL-WE: Erster Präventionstag für alle ab 65 in der Willi-Zinnkann-Halle

Friedberg (ots) - Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 03.05.2023 +++ Altenstadt: Einbrecher haben es auf Tabakwaren abgesehen In der Nacht zu Mittwoch (03.05.) brachen Kriminelle in den Getränkemarkt in der Straße "Bei der Nachtweide" im Ortsteil Oberau ein und entwendeten größere Mengen ...

mehr