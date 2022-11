POL-AC: Diebstahl von Goldmünzen in Aachen - Zeugen gesucht

Würselen (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht versucht einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Kaiserstraße zu sprengen. Der Sicherheitsdienst verständigte gegen 1.45 Uhr die Leitstelle der Polizei und meldete verdächtige Personen im Vorraum. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten die Täter in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort. Zu einer Detonation kam es nicht. Bis zur ...

