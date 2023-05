Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mit Zollstock zugeschlagen + unentschlossen + Autoscheibe zertrümmert

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 05.05.2023

+++

Bad Nauheim: Mit Zollstock zugeschlagen

In der Frankfurter Straße in Bad Nauheim kam es am Dienstagmorgen (02.05.)zu Streitigkeiten zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer. Den Angaben zufolge überholte der 55-jährige Biker kurz nach 10 Uhr in Höhe der Hausnummer 38 einen anderen Fahrradfahrer, als er wiederum von einem weißen Ford Transit überholt wurde, der dabei den Sicherheitsabstand offenbar deutlich unterschritt.

An der nächsten rot zeigenden Ampel konfrontierte der Radler den Fahrzeugführer mit dem vorgeworfenen Fehlverhalten, woraufhin dieser dem Fahrradfahrer unter anderem einen Zollstock in das Gesicht geschlagen haben und dann weitergefahren sein soll.

Der Beschuldigte wird beschrieben als 40 bis 50 Jahre alter, untersetzter und etwa 175 cm bis 180 cm großer Mann mit dunklen, kurzen Haaren und Bart. Er soll außerdem eine grau-braune Arbeitshose getragen haben. Im Ford Transit soll währenddessen eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit schulterlangen, dunklen Locken gesessen haben.

Die Friedberger Polizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Friedberg: unentschlossen

Da er am Mittwochabend in der Tankstelle in der Wetteraustraße (Ortsteil Dorheim) auffiel, indem er Kunden anpöbelte verständigten Mitteiler die Polizei. Da es vor Ort offenbar nicht zu strafbaren Handlungen gekommen war boten die Beamten dem offenbar alkoholisierten 54-jährigen Friedberger nach erfolgter Personalienfeststellung an, ihn nachhause zu bringen. Dort angekommen überlegte es sich der Angetrunkene allem Anschein nach dann anders. Der Mann wurde zunehmend aggressiv, beleidigte und stieß die Schutzleute, sodass diese ihn zu Boden brachten und ihn dann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Ein Polizist war im Rahmen des Widerstands an einem Bein verletzt worden, dass er seinen Dienst anschließend nicht fortsetzen konnte.

+++

Friedberg: Autoscheibe zertrümmert

Nicht einmal 20 Minuten genügten Kriminellen am Donnerstag (04.05.), um eine Seitenscheibe des in der Ober-Wöllstädter Straße parkenden grauen Peugeot zu zertrümmern und sich die auf einem Sitz liegengelassene Tasche mitsamt ihres Inhalts zu greifen. In dieser befanden sich neben mehreren Hundert Euro Bargeld und diversen Ausweisdokumenten auch weitere wichtige Unterlagen. Im Tatzeitraum zwischen 11.05 Uhr und 11.23 Uhr war bisherigen Erkenntnissen zufolge in der Nähe des dortigen Hofladens ein etwa 170 cm bis 180 cm großer Mann mit athletischem Körperbau, kurzen, dunklen Haaren und weißem T-Shirt durch auffälliges Verhalten aufgefallen, der mit dem Diebstahl unter Umständen in Verbindung stehen könnte. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun und bittet um sachdienliche Hinweise unter 06031/6010.

+++

