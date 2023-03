Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vandalismus zur Nachtzeit ++ kleinere Heliumgasflasche zur Explosion gebracht ++ erheblicher Sachschaden an Schulgebäude ++ Polizei ermittelt ++

Lüneburg (ots)

++ Vandalismus zur Nachtzeit ++ kleinere Heliumgasflasche zur Explosion gebracht ++ erheblicher Sachschaden an Schulgebäude ++ Polizei ermittelt ++

Lüneburg, Stadtteil Kreideberg

Einen Sachschaden von mehr als 25.000 Euro verursachten Unbekannte in den Nachtstunden zum 04.03.23 auf dem Gelände einer Grundschule im Ostpreußenring. Gegen 01:30 Uhr konnten Anwohner eine laute Explosion im Stadtteil Kreideberg wahrnehmen. Unbekannte Vandalen hatten in einem Innenhof an einer Außenwand des Schulgebäudes eine kleinere Heliumgasflasche zur Explosion gebracht. Durch die Druckwelle wurden die Wand sowie fünf Fenster und eine Doppelflügeltür teilweise erheblich beschädigt. Die Ermittler gehen aktuell von Vandalismus als Tatmotiv aus. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gibt es nicht. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei noch in der Nacht einzelne Personen im näheren Tatumfeld kontrollieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell