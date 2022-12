Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tabakwaren nach Tankstelleneinbruch entwendet

Zeugensuche

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (28. Dezember) drangen drei unbekannte Täter gegen 03.10 Uhr an der Karl-Arnold-Straße gewaltsam in eine Tankstelle ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Tabakwaren in unbekannter Menge. Sie wurden bei Tatausübung videografiert. Alle Täter waren männlich, zirka 180 Zentimeter groß und trugen blaue Arbeitsbekleidung. Nach der Tat flüchteten sie zu Fuß in Richtung der Straße An der Burg. Wer hat zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden. https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

