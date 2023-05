Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ranstadt: Autofahrerin geschlagen

Friedberg (ots)

+++

In der Haupt-, sowie der Bahnhofstraße in Ranstadt fiel am Samstagnachmittag (6.5.) ein Mann auf, der dort vor mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge gesprungen und gegen diese getreten haben soll. Zudem soll er einer 51-jährigen Autofahrerin mit der flachen Hand in ihr Gesicht geschlagen haben. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem namentlich aktuell unbekannten Tatverdächtigen um einen ungepflegt wirkenden, etwa 20 bis 30 Jahre alten und ungefähr 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren und Bart handeln, der bekleidet war mit hellblauem T-Shirt und dunkler Hose. Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet neben Zeugenhinweisen auch etwaige weitere Geschädigte darum, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell