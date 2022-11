Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (20. November) kam es um 15.30 Uhr in Euskirchen in der Grünstraße / Karlstraße zu einen Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw.

Der E-Scooterfahrer missachtete die Vorfahrt des Pkw. Der E-Scooterfahrer kam zu Fall und verletzte sich.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich, ohne seiner Feststellungspflicht nach zu kommen.

Flüchtig ist nach derzeitigem Ermittlungsstands ein roter Kleinwagen.

Die Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe: Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell