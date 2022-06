Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dekorations-Fahrrad entwendet

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Samstag Morgen wurde die Polizei Ilmenau zu einem Einsatz in die Waldstraße in Ilmenau gerufen. Eine aufmerksame Bürgerin beobachtete eine unbekannte männliche Person mit Stirnlampe, welche ein Dekorationsfahrrad mit Korb am Lenker vor einem Cafe entwendete.

Der Unbekannte konnte mit dem erlangten Fahrrad in Richtung Innenstadt flüchten. Der Wert des Dokorationsgegenstandes kann derzeit nicht beziffert werden.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0138615/2022 entgegen.

