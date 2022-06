LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda OT Mosbach (Wartburgkreis) (ots) - Am Montag den 02.05.2022, gegen 14:00 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Mountainbike oberhalb der Theo-Neubauer-Straße in Richtung Waldbadstraße auf einem Waldweg unterwegs. Zuvor hatten Unbekannte ein Seil quer zur Fahrtrichtung gespannt, welches für den Fahrradfahrer nicht erkennbar war. Er blieb an dem Seil hängen, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und ...

