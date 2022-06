Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich in der Bahnhofstraße zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Unbekannter kollidierte mit dem geparkten VW des Geschädigten und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Am VW entstand entsprechender Sachschaden. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug haben (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0137320/2022). (db)

