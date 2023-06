Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nächtlicher Raub in der "Bohmter Straße" - Polizei nahm Täterduo nach fußläufiger Flucht vorläufig fest

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Mittwoch nahm die Osnabrücker Polizei zwei Räuber vorläufig fest. Die Männer im Alter von 18 und 21 Jahren hatten zuvor in der "Bohmter Straße" einen 34-jährigen Osnabrücker mit einem Messer bedroht und anschließend ausgeraubt. Die Tat ereignete sich gegen 00.45 Uhr in Höhe der Hausnummer "44". Das spätere Opfer war zu Fuß auf dem Weg zu einem Verwandten, als er von den Tätern angesprochen und kurz darauf bedroht wurde. Unter Vorhalt eines Messer forderten die Männer den Osnabrücker auf, seine Geldbörse auszuhändigen. Einer der Räuber zerrte dabei am T-Shirt des Opfers, der Zweite nahm das Portemonnaie schließlich selbst aus der Umhängetasche des 34-Jährigen. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß. Der Osnabrücker wählte sofort den Notruf und übermittelte den Beamten seinen Standort sowie eine Personenbeschreibung der Flüchtigen. Wenig später stellten aufmerksame Polizisten die Räuber im Nahbereich des Tatortes fest. Beide versuchten erneut durch fußläufige Flucht zu entkommen, mussten sich schließlich jedoch von weiteren Fahndungskräften festnehmen lassen. Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Erwachsene mit Meldeanschrift in Bramsche. Die Ermittler der Polizei arbeiten derzeit an einer zeitnahen Vorführung der Beschuldigten. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Das 34-jährige Opfer blieb körperlich unversehrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell