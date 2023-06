Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Achtung - Falsche Ordnungsamtsmitarbeiter unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 11.35 Uhr, verschaffte sich ein falscher Mitarbeiter des Osnabrücker Ordnungsamtes in der "Julius-Leber-Straße" Zutritt zu der Wohnung einer 88-Jährigen. Unter einem Vorwand wurde die Seniorin aufgefordert, ihren Wasserhahn laufen zu lassen. Parallel dazu durchsuchte der Fremde sämtliche Räumlichkeiten und nahm Goldschmuck sowie Bargeld in vierstelliger Höhe an sich. Anschließend machte sich der Dieb aus dem Staub. Wenig später bemerkte die Seniorin den Diebstahl und informierte die Polizei.

Polizei und Stadt Osnabrück raten:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes der Stadt Osnabrück tragen alle einen entsprechenden Dienstausweis. Zudem kann zur Überprüfung auch die Telefonnummer 0541 -323-3356 kontaktiert werden.

Grundsätzlich gehört es nicht zu den Aufgaben der Ordnungsamtskolleginnen und -kollegen Privatwohnungen zu betreten. Die Polizei und Stadt Osnabrück bittet um Vorsicht und darum, insbesondere ältere Personen zu informieren. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell