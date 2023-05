LPI-SHL: Unfall zu spät gemeldet

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in einen Keller in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten Konserven und Alkoholika und konnten unbemerkt mit ihrer Beute flüchten. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

