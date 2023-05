LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Kaltennordheim (ots) - Glutreste in der Asche riefen Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr die Kameraden der Feuerwehr sowie die Polizei auf den Plan. Eine Mülltonne in Kaltennordheim geriet nach Einfüllen der Asche in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf zwei weitere Abfalltonnen über und beschädigte durch die Hitzeentwicklung eine angrenzende Scheune. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

