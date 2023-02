Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Weststadt: Radfahrerin angefahren und einfach weitergefahren - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08.12 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrradfahrerin die Lessingstraße in Richtung Neckar. An der Kreuzung der Lessingstraße zur Kurfürsten-Anlage querte die Radfahrerin bei Grünlicht den Ampelbereich und wurde hierbei am Hinterrad durch einen silbergrauen Mercedes Benz Vito touchiert. Die Radfahrerin kam zu Fall wurde aber nicht verletzt. Der oder die Unfallverursacherin setzte seine Fahrt fort ohne sich weiter um die Radfahrerin zu kümmern. Zwei namentlich nicht bekannte Zeugen sollen den Vorfall beobachtet haben. Beschreibung des unfallverursachenden Fahrzeugs: silbergrauer Mercedes Benz Vito mit einem Aufdruck oder Firmenlogo auf der rechten Fahrzeugseite.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich unter 06221-18570 beim Polizeirevier HD-Mitte zu melden.

