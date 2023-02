POL-MA: Heidelberg/Südstadt: Radfahrer mit 1,78 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein geparkter BMW in der Rohrlacherstraße nicht unerheblich von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der Unfallflüchtige muss demnach im Zeitraum von 20 Uhr am Abend bis 10 Uhr am Freitag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei mit dem geparkten BMW zusammengestoßen sein. Es ...

