Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Walldorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofsstraße. Demnach verschafften sich mehrere Täter gegen 03.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Marktes. Hiernach sprengten diese den im Eingangsbereich befindlichen Geldautomaten. Eine sofort eingeleitete überregionale Fahndung führte bislang nicht zum Aufgreifen der Täter. Durch die Sprengung wurde neben dem Geldautomaten, der zerstört wurde, auch Teile der Innenausstattung im Gebäude beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Höhe des Stehlguts sind bislang noch nicht bekannt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren mit eingebunden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

