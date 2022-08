Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht mit Sachschaden

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (08. August 2022), zwischen 12:15 Uhr und 12:50 Uhr kam es an der Hubert-Fink-Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Die Mauer an einer Grundstücksausfahrt wurde, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, beschädigt und stürzte teilweise ein. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

