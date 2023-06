POL-OS: Melle: 11-Jähriger nach Unfallflucht leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hermann-Ehlers-Straße in Sutthausen ein. Unter anderem wurden bei dem Einbruch Tabakwaren entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück ...

