POL-K: 221118-5-K Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Mülheim schwer verletzt - Klinik

Beim einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (17. November) in Köln-Mülheim ist ein Rollerfahrer (51) von einem Mercedes (Fahrer: 55) angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den zunächst bewusstlosen Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der 51-Jährige gegen 22.30 Uhr mit seinem Roller auf der Carlswerkstraße in Richtung Bergischer Gladbacher Straße unterwegs, als ihn der aus einer Grundstückseinfahrt kommende Mercedes erfasste. (sw/al)

