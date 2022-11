POL-K: 221118-4-LEV Wohnungseinbrecher von Mieter überrascht - Festnahme in Opladen

Köln (ots) - Nach einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr am Mittwochabend (16. November) auf der Rösrather Straße in Köln-Neubrück sucht die Polizei nach dem etwa 20-25 Jahre alten Fahrer eines grauen Daihatsu Sirion. Eine Zivilstreife hatte gegen 18.45 Uhr die Verfolgung des Kleinwagens aufgenommen, nachdem er in Höhe Neubrücker Ring / Rösrather Straße ...

