Polizei Köln

POL-K: 221118-1-K Zeugensuche nach Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr in Neubrück

Köln (ots)

Nach einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr am Mittwochabend (16. November) auf der Rösrather Straße in Köln-Neubrück sucht die Polizei nach dem etwa 20-25 Jahre alten Fahrer eines grauen Daihatsu Sirion. Eine Zivilstreife hatte gegen 18.45 Uhr die Verfolgung des Kleinwagens aufgenommen, nachdem er in Höhe Neubrücker Ring / Rösrather Straße bei "Rot" in die Kreuzung gefahren war. Als die Beamten ihn daraufhin stoppen wollten, gab der Mann Gas und fuhr mit seinem Wagen im Bereich der Bushaltestelle "Hasencleverstraße" über den Gehweg, wo mehrere Fußgänger ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Danach ließ er den Daihatsu in der Bergengruenstraße stehen und setze seine Flucht mutmaßlich zu Fuß fort.

Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sowie einen in der Mittelkonsole aufbewahrten Teleskopschlagstock sicher. Die Ermittlungen insbesondere beim Halter des Fahrzeugs dauern derzeit noch an.

Zeugen des Vorfalls oder Passanten, die durch den Autofahrer im Bereich der Bushaltestelle gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 4 zu melden. (sw/al)

