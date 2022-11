Polizei Köln

POL-K: 22117-4-K Handtaschenräuber mit Hilfe von aufmerksamen Passanten festgenommen - Zeugensuche

Köln (ots)

Mit Unterstützung von zwei aufmerksamen Passanten hat ein Streifenteam nach einem versuchten Handtaschenraub am Mittwochnachmittag (16. November) in der Kölner Innenstadt den mutmaßlichen Räuber (36) in Tatortnähe auf der Erftstraße gestellt und festgenommen. Zeugenaussagen zufolge hatte sich der 36-Jährige gegen 14.40 Uhr im Bereich Hohenzollernring/Magnusstraße einer bislang unbekannten Frau von hinten angenähert und dabei versucht ihr die Handtasche gewaltsam zu entreißen. Als dies misslang und die Frau zu Boden stürzte, lief der Angreifer in Richtung Kaiser-Wilhelm-Ring davon. Die beiden Passanten (37,38) nahmen daraufhin die Verfolgung des Flüchtigen auf, wählten den Notruf und gaben per Mobiltelefon ihre Standorte an die alarmierten Einsatzkräfte bis zum Zugriff durch. Da der aus Algerien stammende Mann ohne einen festen Wohnsitz in Deutschland und bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist, soll er noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kriminalkommissariat 14 wertet derzeit unter anderem Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung zum Tathergang aus und hat dabei insbesondere die Ermittlungen zu der bislang nicht identifizierten Frau aufgenommen. Diese hatte sich nach dem Angriff mutmaßlich unter Schock stehend vom Ort des Geschehens entfernt. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach einer mit einem beigen Daunenmantel bekleideten Frau mit hellbraunen, etwa schulterlangen Haaren. Sie soll zudem eine schwarze Hose und braune Stiefeletten getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell