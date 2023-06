Polizei Hagen

POL-HA: Männer geraten aneinander und zeigen sich gegenseitig an

Hagen-Vorhalle (ots)

Als ein 19-Jähriger am Dienstag (13.06.) gegen 18.30 Uhr mit einem Arbeitskollegen in der Wortherbruchstraße im Auftrag eines Telekommunikationsdienstleister Arbeiten verrichtete, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 59-Jährigen. Dieser hatte die beiden Männer angesprochen und wollte sich erkundigen, welches Vorhaben sie haben. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 19-Jährige geschubst wurde. Der Dortmunder gab an von dem 59-Jährigen mit einem Gummihammer angegriffen und bedroht worden zu sein. Würde er die Örtlichkeit nicht verlassen, würde er mit dem Hammer geschlagen. Der Hagener schilderte hingegen, dass er die Männer nach den Dienstausweisen gefragt habe um zu überprüfen, ob es sich wirklich um Mitarbeiter handelte, die im Auftrag eines Telekommunikationsdienstleisters arbeiten. Der 19-Jährige habe die Aufforderung den Dienstausweis vorzuzeigen verneint und sei bedrohlich auf ihn zugegangen. Er habe ihn deshalb leicht von sich geschubst. Anschließend sei er vulgär beleidigt worden. Beide Parteien zeigten sich gegenseitig an. Der 59-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Der 19-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie Bedrohung. (arn)

