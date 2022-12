Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in die Nikolauskirche

Daun (ots)

Am 04.12.2022 gegen 11:30 Uhr stellte der Küster der Nikolauskirche in Daun fest, dass vermutlich in der vergangenen Nacht bisher unbekannte Täter versuchten, durch aufhebeln eines Kellerfensters in das Innere der Kirche zu gelangen.

Nach derzeitigem Stand gelang den Tätern auch das Eindringen; im Inneren wurde sodann in der Folge aber nichts entwendet.

Vermutlich verließen die Täter die Kirche wieder auf gleichem Wege.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell