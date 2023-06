Polizei Hagen

POL-HA: Rafahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Hagen-Boele (ots)

In der Buschmühlenstraße verunfallte ein Radfahrer am Dienstag (13.06.) gegen 22.30 Uhr. Der 41-Jährige war zusammen mit einem anderen Mann in Richtung Halden unterwegs. Im weiteren Verlauf wollten die beiden Männer von dem rechten Gehweg, über die Fahrbahn hinweg, auf den linken Gehweg wechseln. Der 41-Jährige gab an nicht wahrgenommen zu haben, dass der Bordstein aufgrund der dortigen Bushaltestelle leicht erhöht ist. Er stürzte mit dem Rad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Es stellte sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von knapp 1,9 Promille hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zuvor wurde er durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

