POL-HA: Aggressiver Bettler von Polizei in Gewahrsam genommen

Hagen-Emst (ots) - Am Montagabend (12.06.2023) wurde ein Beamter der Polizei Hagen in seiner Freizeit auf ein verdächtiges Fahrzeug auf Emst aufmerksam, fuhr diesem hinterher und stellte einen 59-jährigen Mann, der im Verdacht steht, in der Vergangenheit mehrere Tankbetrüge begangen zu haben. Gegen 20.40 Uhr fiel dem Polizeibeamten in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße der Mercedes des Mannes auf, weil die Siegel an dem ...

