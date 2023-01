POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

Nach Unfall einfach weg (ots) - Am 20.1., in der Zeit von 18:00 - 18:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz am LIDL abgestellter grauer/silberner PKW der Marke Mercedes Benz mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Augenscheinlich stieß ein anderer Kunde mit seinem Einkaufswagen gg. die Stoßstange hinten rechts und drückte diese ein. Der Schaden beträgt ca. 150.- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 zu melden. Rückfragen bitte ...

mehr