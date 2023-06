Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche auf Emst mit Softair- und Gaspistole unterwegs

Hagen-Emst (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagnachmittag (13.06.2023) auf Emst zwei Jugendliche, die eine Softair- und eine Gaspistole mit sich führten. Gegen 16.40 Uhr riefen Zeugen die Polizei zur Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Sie sagten den Beamten, dass sie einen Jugendlichen dabei beobachtet hätten, wie dieser sich ein eine Pistole in den Hosenbund steckte. Die Polizisten trafen den verdächtigen 15-Jährigen an einer Bushaltestelle an. Er übergab ihnen die Softair-Pistole, die er aus dem Hosenbund hervorholte. Das Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die die Polizisten zur Anzeige brachten. Sie übergaben die Pistole und den 15-Jährigen an eine Familienangehörige. Während der Kontrolle sagte ein weiterer Jugendlicher den Beamten, dass er eine Gaspistole mit sich führt. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten diese im Sockenbund des 17-Jährigen. Außerdem hatte der Jugendliche passende Munition sowie Gaskapseln dabei. Die Beamten stellten sowohl die Waffe als auch die Munition sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 17-Jährigen ein, da es sich beim Führen einer Gaspistole in der Öffentlichkeit um eine Straftat nach dem Waffengesetz handelt. (sen)

