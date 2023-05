Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verdacht der Hehlerei - Bundespolizei nimmt europaweit gesuchten Mann an der Schweizer Grenze fest

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei am Autobahnübergang in Weil am Rhein ins Netz gegangen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 43-Jährigen am frühen Samstagmorgen, den 29. April 2023, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann seit über einem Jahr ein Europäischer Haftbefehl bestand. Dem polnischen Staatsangehörigen werden durch die deutsche Justiz mehrerer Fälle von gewerbsmäßiger Hehlerei vorgeworfen. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung.

