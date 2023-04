Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Gesuchter muss über 4500 Euro bezahlen

Waldshut (ots)

Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze ging der Bundespolizei ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ins Netz. Da er vor Ort die offenen Geldstrafen von über 4500 Euro beglich, entging er einer Haftstrafe.

Am späten Montagabend, 24. April 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den niederländischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Waldshut. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Verletzung der Unterhaltspflicht verhängte ein Gericht Geldstrafen gegen den 27-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Gegenüber der Bundespolizei bezahlte der Mann den ausstehenden Gesamtbetrag in Höhe von 4668 Euro und ersparte sich somit eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

