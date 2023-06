Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W: Schwerer Verkehrsunfall mit Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Dissen (ots)

Am Samstag gegen 02:20 Uhr wurden Ersthelfer im Bereich Haller Straße / Heidenrichte auf einen verunfallten Pkw aufmerksam, der sich offenbar überschlagen hatte. Der VW Polo lag auf dem Dach in einem Straßengraben, im Inneren befand sich ein schwer verletzter Mann. Ein First Responder, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei erschienen am Unfallort. Gemeinsam befreiten sie einen 56-jährigen Dissener aus dem Fahrzeug, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort konnte eine zunächst vermutete Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der rundum beschädigte Pkw wurde von den Beamten beschlagnahmt. Hinweise darauf, dass sich zum Unfallzeitpunkt noch andere Personen mit im Fahrzeug befanden, ergaben sich nicht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 6.000 Euro.

