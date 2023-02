Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche mit gestohlenen Rollern unterwegs - Monheim am Rhein - 2302077

Mettmann (ots)

Eine Spitztour mit gestohlenen Rollern endete für zwei Jugendliche in Monheim am Rhein am gestrigen Mittwoch (22. Februar 2023) mit einer Festnahme durch die Polizei. Die beiden Jugendlichen waren zudem ohne Helm und Fahrerlaubnis unterwegs. Ein couragierter Zeuge unterstützte die Einsatzkräfte bei der Verfolgung.

Das war geschehen:

Gegen 13 Uhr wurden Beamte der Polizeisonderdienste über zwei Jugendliche informiert, die ohne Helm mit zwei Rollern auf der Lichtenberger Straße unterwegs waren. Auf Höhe der Hausnummer 7 versuchten die beiden Jugendlichen, ein 15-jähriger und ein 17-jähriger Monheimer, zunächst über einen Parkplatz zu flüchten und querten die Lichtenberger Straße, ohne auf den Verkehr zu achten.

Die eingesetzten Beamten verfolgten die Flüchtigen anschließend zu Fuß, als diese in Richtung eines Spielplatzes, der die Lichtenberger Straße vom Heerweg trennt, fuhren. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Flucht und nahm ebenfalls die Verfolgung der Jugendlichen auf. Der 17-Jährige blieb auf dem Spielplatz in einer Schaukel mit dem Roller hängen und ließ diesen daraufhin zurück. Der 15-Jährige versuchte durch den Sandkasten durch ein aggressives Fahrmanöver auf den 60-jährigen Zeugen zuzufahren, blieb aber bei dem Versuch im Sand stecken.

Gemeinsam mit dem couragierten Zeugen konnte einer der zuerst eintreffenden Beamten die Jugendlichen fixieren. Die beiden Tatverdächtigen wurden von den Polizisten festgenommen und anschließend zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache nach Langenfeld gebracht. Die Roller waren beide als gestohlen gemeldet und wurden sichergestellt, zudem hatten die beiden jungen Monheimer keine gültige Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann dankt dem 60-jährigen Zeugen ausdrücklich für sein couragiertes Einschreiten und seine Unterstützung im Rahmen des Einsatzes.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell