POL-OS: Bersenbrück: Müllbehälter brannten

Belm (ots) - Am Plaggenwall wurde in der Nacht zu Montag ein grauer Audi A6 Avant entwendet. Der Pkw wurde zuletzt mit dem Kennzeichen OS-JA 7007 geführt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 04:15 Uhr. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm unter 05406/898630. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Matthias Bekermann Telefon: 0541/327-2071 Mobil: 0152/09399168 ...

mehr