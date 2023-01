BPOL-TR: Bundespolizei sucht Geschädigte nach Belästigung

Lautzenhausen (ots) - Am Sonntag nahm die Bundespolizei anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen vier Flugreisende am Flughafen Hahn fest. Bei der Ausreisekontrolle nach Marokko einen 27-jährigen Deutschen und 45-jährigen Franzosen. Der 27-Jährige wurde wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt. Der in Grenznähe zu Deutschland lebende Franzose hatte wegen eines Gewaltdeliktes noch eine Geldstrafe in ...

