Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle

Lautzenhausen (ots)

Am Sonntag nahm die Bundespolizei anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen vier Flugreisende am Flughafen Hahn fest.

Bei der Ausreisekontrolle nach Marokko einen 27-jährigen Deutschen und 45-jährigen Franzosen. Der 27-Jährige wurde wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt. Der in Grenznähe zu Deutschland lebende Franzose hatte wegen eines Gewaltdeliktes noch eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro zu zahlen. In beiden Fällen wurden die Geldstrafen beglichen und die Ausreisen wie geplant angetreten.

Nachmittags eine 28-Jährige bei der Einreisekontrolle aus Rumänien. Gegen die junge Frau lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Eigentumsdelikten vor. Auch sie konnte die Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1.050 Euro vor Ort bar bezahlen und blieb auf freiem Fuß.

Am späten Abend einen 50-jährigen Deutschen nach Einreise aus Spanien. Wegen eines Drogendeliktes wurde er 2021 zu einer Haftstrafe von 3 Jahren 6 Monaten verurteilt. Zur Verbüßung der noch ausstehenden Restfreiheitsstrafe von 427 Tagen wurde er in die JVA Rohrbach eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell